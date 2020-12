PSG - Le groupe parisien pour affronter Montpellier

Le Paris Saint-Germain se déplace à Montpellier ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 21 joueurs. Presnel Kimpembe et Neymar ont été laissés au repos et ne sont pas du voyage à la Mosson. Juan Buernat, Julian Draxler, Pablo Sarabia et Mauro Icardi sont quant à eux blessés.

Ligue 1 - 13e Journée

LE GROUPE DU PARIS SAINT-GERMAIN

Navas, Rico, Letellier - Florenzi, Dagba, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Kehrer, Marquinhos, Diallo - Danilo, Paredes, Herrera, Rafinha, Gueye, Fadiga - Kays Ruiz, Kean, Di Maria, Mabppé