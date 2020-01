PSG - Le groupe parisien pour le déplacement à Lille

Pour le déplacement sur la pelouse du Lille OSC, programmé ce dimanche soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy) en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait appel à un groupe de dix-neuf joueurs. Les absents sont ceux annoncés, à savoir les blessés Marquinhos, Juan Bernat et Thilo Kehrer, plus les joueurs à l’avenir incertain (Layvin Kurzawa et Edinson Cavani). Eric-Maxim Choupo-Moting n'est, lui, pas convoqué.

LE GROUPE DU PSG

BULKA Marcin, DAGBA Colin, DI MARIA Angel, DIALLO Abdou, DRAXLER Julian, GUEYE Idrissa, HERRERA Ander, ICARDI Mauro, KIMPEMBE Presnel, KOUASSI Tanguy, MBAPPÉ Kylian, MEUNIER Thomas, NAVAS Keylor, NEYMAR JR, PAREDES Leandro, RICO Sergio, SARABIA Pablo, THIAGO SILVA, VERRATTI Marco.