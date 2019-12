PSG - Le groupe pour le déplacement à Saint-Etienne, avec six forfaits

Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 19 joueurs pour le déplacement à Saint-Etienne ce dimanche, en clôture de la 18ème journée de championnat. L'entraîneur allemand doit composer avec pas mal de forfaits : Gueye, Kimpembe, Herrera, Draxler, Choupo-Moting et Cavani. Le jeune Marcin Bulka devrait être le 19ème joueur et assister, des tribunes, au match entre Stéphanois et Parisiens.

LE GROUPE PARISIEN

Bulka, Navas, Rico - Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Thiago Silva - Kouassi, Paredes, Sarabia, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar.