PSG - Le jugement de Samir Nasri sur Kylian Mbappé

Samir Nasri (32 ans) s'est livré dans une interview en live avec Bertrand Latour, journaliste pour La chaîne L'Equipe. Après avoir évoqué Didier Deschamps et sa situation avec son club d'Anderlecht, il s'est penché sur le cas de Kylian Mbappé (21 ans). L'ancien joueur de Manchester City qualifie le champion du monde de "machine". Impressionné par la force de caractère de l'attaquant parisien, il déclare : "lui, j’ai l’impression qu’il est formaté. (...) Il a juste un but, il veut être le meilleur du monde et basta. C’est une qualité. Il faut qu’il reste dans le même chemin s’il veut être le meilleur".

Concernant l'avenir de Mbappé, pour Nasri "il est prêt pour jouer n’importe où". Enfin, le natif de Marseille lance un conseil au buteur tricolore : "si tu veux marquer l’histoire, gagne la Ligue des Champions avec le PSG. C’est ta ville, tu es parisien. C’est ton équipe à toi et celle de Neymar".

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !