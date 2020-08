PSG - Le message d'adieu de Nasser Al-Khelaïfi à Thiago Silva

Ce jeudi après-midi, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Thiago Silva (35 ans). Suite à cette annonce, Nasser Al-Khelaïfi, le président des Rouge-et-Bleu, a adressé un très beau message d'adieu à son désormais ex-défenseur central et capitaine brésilien.

"Thiago, merci pour ces huit années mémorables, pleines de souvenirs impérissables et pour ton implication, ta dévotion et ton aura. Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l'histoire, et ton statut de légende ici au PSG perdurera éternellement. Je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille pour tes défis futurs, tu feras toujours partie de la famille et de l'histoire du club, un grand merci capitaine", a indiqué le patron parisien.