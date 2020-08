PSG - Le message d'adieu de Thiago Silva

Via Instagram, Thiago Silva (35 ans) a annoncé son départ du Paris Saint-Germain. Le défenseur central, qui avait prolongé pour le Final-8 de la Ligue des Champions, a tenu à remercier ses coéquipiers et les supporters parisiens pour ses huit saisons passées dans la capitale.

" 'La valeur des choses n'est pas dans le temps qu'elles durent, mais dans l'intensité avec laquelle elles se produisent. Pour cette raison, il y a des moments inoubliables, des choses inexplicables et des gens incomparables' (Fernando Pessoa). Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’équipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme Belle, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs. Merci beaucoup" a-t-il déclaré.