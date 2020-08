PSG - Le message d'Unai Emery avant la finale

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, Unai Emery, aujourd'hui à Villarreal, a publié un message pour encourager les Parisiens sur ses réseaux sociaux. Le technicien espagnol souhaite évidemment le meilleur pour le club de la capitale face au Bayern, ce dimanche, en finale de Ligue des Champions. "Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d'années d'insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et allez Paris" a-t-il rédigé.

Bravo Paris pour ce magnifique parcours après tant d’années d’insistance et de constance, mais continuez à rêver plus grand. Bon match et Allez @PSG_inside!

And also congratulations @UEFA for this great organization in such a tough time. https://t.co/awhW7oNwVM