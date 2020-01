PSG - Le message de Colin Dagba à Aouchiche et Kouassi

Après Presnel Kimpembe, Colin Dagba est le deuxième titi du PSG avec le plus gros temps de jeu. Le jeune latéral droit de 21 ans possède donc un rôle bien particulier entre les jeunes du centre de formation et l'effectif professionnel du PSG. Présent en conférence de presse, l'international Espoirs est notamment revenu sur l'éclosion de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche au très haut niveau et leur prochain choix de carrière à faire.

"Tanguy et Adil, j'aimerais qu'ils restent au PSG. Ce n'est pas de mon ressort, c'est entre eux et le club. Moi j'ai été patient, j'ai eu ma chance et eux ils l'auront aussi. Ils ont déjà joué en Coupe de France, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Le coach montre qu'il a confiance en eux. Ce serait bien qu'ils poursuivent l'aventure avec Paris" a-t-il déclaré.