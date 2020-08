PSG - Le message de David Beckham avant la finale de LDC

Alors qu'il a porté les couleurs du PSG pendant six mois en 2013, David Beckham reste attaché au club de la capitale. Celui qui a pris sa retraite en France a envoyé un message aux joueurs parisiens avant la première finale de LDC de l'histoire de Paris.

"Bonne chance ce soir. Je sais combien ça compte pour le club, les supporters et la ville. Je serai toujours reconnaissant d’avoir joué pour ce grand club. Je sais que vous êtes nerveux, mais ça va bien se passer. Je vais regarder ça. Ici c’est Paris !" a-t-il déclaré.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ahead of tonight’s #UCLfinal, the legend that is David Beckham sent us a good luck message! 💙❤️ pic.twitter.com/Yg6vJY9ebt