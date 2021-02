PSG - Le message de félicitation de Neymar à Mbappé

Absent des terrains en raison d'une blessure à l'adducteur, Neymar était évidemment devant sa télé pour regarder le match entre le PSG, son club actuel, et le FC Barcelone, son ancien club. Evidemment, le Brésilien a vécu une belle soirée puisque les Parisiens se sont imposés 4 buts à 1 au Camp Nou. Pendant le match et après la rencontre, le numéro 10 a réagi sur Twitter à la rencontre, et a tenu à féliciter Mbappé, auteur d'un triplé, mais aussi Paredes et toute l'équipe. "Kylian Mbappé trop fort..... triplé de mon petit", a-t-il tweeté, avant d'enchainer. "Quel match d'équipe, tous très bien. Paredes, un monstre. Crack".

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021