PSG - Le message de Kylian Mbappé face aux rumeurs mercato

Très discret sur les réseaux sociaux depuis la crise épidémique liée au coronavirus, Kylian Mbappé est sorti du silence ce mercredi soir. L'attaquant du PSG, âgé de 21 ans, est au coeur de nombreuses rumeurs mercato et visiblement le Tricolore a voulu faire passer un message : "Tout le monde parle, mais personne ne sait... Mon équipe me manque" a-t-il déclaré.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows...👤

MISS MY TEAM ❤️💙... @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ