PSG - Le message de Kylian Mbappé

Sorti en pleurs à la demi-heure de jeu hier face à Saint-Etienne, en finale de Coupe de France (victoire 1-0), Kylian Mbappé avait retrouvé le sourire au moment de récupérer sa médaille de vainqueur. L'attaquant du PSG, touché à la cheville et en béquilles pour la célébration, a posté un message sur les réseaux sociaux ce matin. "Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end". S'il ne donne pas de nouvelles de sa cheville, le Parisien est tout de même assis avec ses béquilles à côté.

