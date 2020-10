PSG - Le message de Layvin Kurzawa à ses coéquipiers

Le Paris Saint-Germain a remporté ses premiers points en Ligue des Champions cette saison en allant s'imposer à Istanbul, face à Basaksehir (0-2). Le latéral gauche français Layvin Kurzawa (28 ans) a tenu à s'exprimer sur cette rencontre, au micro de RMC Sport, en affirmant que le PSG a encore une marge de progression.

"On a gagné, c'est ce qu'on voulait faire. Après, dans le jeu, il va falloir qu'on s'améliore. Des choses ont été bonnes, d'autres moins. On joue tous les trois jours, donc on aura le temps de travailler ça pour les matchs prochains. Surpris? Non. On savait qu'on allait tomber contre une équipe qui allait mettre de l'agressivité dans le jeu. C'est vrai qu'on manquait peut-être de communication en première période. On a rectifié le tir en deuxième, et ça nous a fait gagner le match." a-t-il confié après le match.