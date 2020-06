PSG - Le message de Mbappé à Aouchiche pour sa signature

En fin de contrat le 30 juin prochain, Adil Aouchiche (17 ans) devrait signer son premier contrat professionnel dans les prochaines semaines mais la possibilité que cela soit au Paris Saint-Germain, son club formateur, devient de plus en plus faible. Le milieu de terrain négocie actuellement avec l'AS Saint-Etienne où il a récemment passé sa visite médicale et la Juventus Turin serait également sur les rangs pour l'attirer. Mais à Paris, Kylian Mbappé ne l'entend pas de cette oreille.

Sous une publication du Titi sur Instagram, l'attaquant parisien a glissé un message dans lequel il invite son coéquipier à signer son premier contrat pro au PSG. "Signe le contrat !!! Je t'en offre d'autres des baskets" a-t-il écrit. Un message auquel Adil Aouchiche a répondu, lui aussi par l'ironie : "je ne te fais plus confiance ! Tu me dois déjà trop de trucs".