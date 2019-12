PSG - Le message de Tuchel à Mbappé pour son anniversaire

En ce vendredi 20 décembre, Kylian Mbappé fête ses 21 ans. De passage en conférence de presse en début d'après-midi, Thomas Tuchel a adressé un petit message à son attaquant. "Que lui souhaiter ? Qu’il reste sans blessure, c’est le meilleur à lui souhaiter sportivement pour grandir. C’est une force pour nous", a confié le technicien allemand du Paris Saint-Germain, et de lui lancer un petit challenge : "On espère qu’il marquera son 40ème but demain (Ndlr, face à Amiens)."