PSG - Le message plein de détermination de Kylian Mbappé

Après avoir annoncé qu'il ne quitterait pas le PSG cet été, Kylian Mbappé semble prêt à écrire l'histoire du club de la capitale. Son message dans sa story Instagram montre toute sa détermination et son ambition pour cette fin de saison. "C’est le moment qu’on a tous attendu, le moment de gagner des trophées. Et nous y arriverons plus unis que jamais", a-t-il écrit. "Fier de mon équipe et en route vers l’histoire. Ici, c’est Paris". Ses futurs adversaires sont prévenus...

Le Parisiens ont rendez-vous ce vendredi face à Saint-Etienne, en finale de la Coupe de France. Ils affronteront ensuite Lyon en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet puis défieront l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, le 12 août.