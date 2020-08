PSG - Le message touchant de Neymar

Le PSG est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions (dimanche contre l'OL ou le Bayern) après sa victoire 3 buts à 0 contre Leipzig. Neymar a encore réalisé un très bon match contre les Allemands. Lors des deux dernières éliminations du club parisien en 8e de finale, le Brésilien était blessé. "2018 tombé au sol BLESSÉ, 2019, tombé au sol BLESSÉ, 2020 tombé au sol MERCI", a-t-il écrit dans un post Instagram. Chaque année est illustrée d'une photo. "Deux années de suite avec des blessures à des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe. Aujourd'hui, je suis entier, sans blessure, capable d'aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux... trop !".

Cette année, l'attaquant est en pleine forme et porte le PSG vers le haut. Il vise désormais un deuxième sacre en C1 après avoir soulevé le trophée avec le Barça en 2015. "On est entré dans l'histoire aujourd'hui (hier, ndlr) mais on ne veut pas s'arrêter là, on en veut plus ... partons à la recherche de la coupe, de la grande oreille, du TROPHÉE ! PARIS EN FÊTE !", a-t-il écrit.