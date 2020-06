PSG - Le Neymar post-confinement est en grande forme

Comme relaté dans notre média hier, Neymar (28 ans, 13 buts et 6 passes décisives en 15 matches de Ligue 1 cette saison) a fait son retour en France dans la matinée de samedi. Visiblement, l'attaquant du Paris Saint-Germain a plutôt été très studieux pendant son confinement passé au Brésil. En effet, à en croire les informations glanées par le quotidien L'Equipe, l'Auriverde a retrouvé le sol français en très bonne forme physique, présentant trois kilos de moins sur la balance. Un signe que le numéro 10 a très bien respecté le programme du staff et de son préparateur physique personnel. De bon augure pour la suite et fin de la Ligue des Champions en août, ainsi que pour les finales des coupes nationales.