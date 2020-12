PSG - Le nom du successeur de Thomas Tuchel déjà connu !

Le Paris Saint-Germain a décidé de trancher et cela a coûté la tête de Thomas Tuchel ! Hier, après la victoire des Parisiens face à Strasbourg 4-0, Leonardo, le directeur sportif parisien, a annoncé au principal intéressé son licenciement. L'information, dévoilée ce matin par les médias allemands et rapidement confirmée par L'Equipe, fait l'effet boule de neige et on apprend ainsi que le nom du futur successeur serait déjà connu !

D'après RMC et Téléfoot, c'est Mauricio Pochettino qui va reprendre les rênes de la formation parisienne. Le technicien argentin de 48 ans, passé par le PSG lors de son parcours de joueur, est libre de tout contrat depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019. Attaché au club parisien, celui qui a amené les Spurs en finale de Ligue des Champions devrait vite s'engager avec Paris, "sauf très gros retournement de situation". Selon Canal+ Sport, Pochettino va signer 18 mois au PSG + 1 année en option en cas de qualification en LDC. Une option quasi automatique donc.