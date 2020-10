PSG - Le nouveau cri d'alarme de Thomas Tuchel sur le mercato

Une nouvelle fois interrogé sur le mercato de son équipe, Thomas Tuchel s'est montré inquiet sur son effectif en conférence de presse.

L'entraîneur Thomas Tuchel se plaint encore du mercato relativement maigre du PSG. Hormis les arrivées d'Alessandro Florenzi et d'Alexandre Letellier, les supporters parisiens n'ont rien à se mettre sous la dent. Quelques pistes évoquées en défense (Diakhaby, Rudiger), mais les dirigeants et notamment Leonardo, sont sujets de moqueries sur le mercato estival. Lorsqu'un journaliste demande cet après-midi au technicien allemand si le PSG était capable d'encore accéder en finale de la Ligue des Champions avec l'effectif actuel, il a répondu : "C’est sport, c’est du foot, tout est possible. On sait bien que pour faire les mêmes choses, on a besoin d’un peu de chance. Si on reste avec ce groupe, honnêtement, on ne peut pas demander la même chose. Si on regarde Liverpool, ils n’ont pas été au Portugal (pour le Final 8), ils ont acheté Thiago (Alcantara) et Diogo Jota pour s’améliorer. (Manchester) City a acheté deux défenseur et Torres de Valence. L’Atlético joue avec Luis Suarez. L’Inter n’est pas allée au Portugal, mais elle a deux équipes. Ce sont des équipes avec lesquelles on doit combattre. C’est un grand challenge. Je ne dis pas que c’est impossible, mais c'est plus difficile que l’année dernière."

Les départs n'ont pas été comblés, c'est pour cela que lorsqu'un autre journaliste lui demande s'il pensait disposer d'un effectif moins fort que la saison passée, il a affirmé : "Oui c’est sûr, c’est la réalité. c’est absolument nécessaire de dire ça. Pour le moment, on n’a pas les mêmes qualités. Ça ne veut pas dire que je vais perdre tous les matches. On va faire le plus possible, on ne va jamais accepter les excuses, mais on va se confronter avec la réalité. On a perdu des gars. Si ça reste comme ça, on peut pas parler ou demander la même chose avec une équipe réduite. On doit combattre avec des équipes très fortes sur le mercato. Le club sait bien quel joueur, quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre."

De plus, les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani entre autres n'ont rien rapporté au PSG. Tuchel s'inquiète de cette situation, quand on sait que Di Maria ou encore Draxler voient leurs contrats arriver à échéance en 2021 : "Je ne sais pas pour son contrat (à Di Maria). En général, c’est clair qu’on perd trop de joueurs sans récupérer de l’argent. Ça a commencé durant ma première saison avec Rabiot. Il est parti libre. Ça continue cette saison. Ça peut continuer avec Draxler, Di Maria et Bernat. C’est trop. C’est le pire pour chaque club de ne pas recevoir d’argent pour racheter des joueurs. C’est trop pour un club comme le PSG. Honnêtement, je ne connais pas sa situation (à Di Maria). Je ne suis pas impliqué là-dedans.". Le mercato se termine lundi, d'ici-là Leonardo peut encore réserver quelques surprises..