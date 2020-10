PSG - Le père de Moïse Kean va le surveiller !

Prêté sans option d'achat par Everton au PSG depuis dimanche, Moise Kean (20 ans) fera ses débuts avec le club de la capitale dans les prochaines semaines. Le jeune attaquant, qui avait explosé à la Juve avant de rejoindre les Toffees en 2019, voit l'opportunité parisienne comme le parfait rebond pour lancer, définitivement, sa carrière. Son père, Biorou Jean Kean, n'a pas caché son bonheur de voir sa progéniture débarquer au PSG. "Grâce à Dieu, il est au PSG. J'ai envie de remercier tout le monde pour cela. Notamment les dirigeants parisiens mais aussi son agent, Mino Raiola, qui est un des meilleurs agents du monde et qui sait gérer mon fils" explique-t-il au Parisien. Lucide, le père de famille évoque aussi les difficultés de Moise Kean à Everton l'an passé. "À Everton, c'était trop compliqué pour lui. Le club a embauché des attaquants plus chers et plus expérimentés que lui et il aurait peu joué. Franchement, il n'avait pas sa place, à son âge, à Everton cette saison. C'est bien qu'il se relance ailleurs".

Pour autant, le jeune Italien est prêt à rendre service au PSG sur cette saison. "Mais là, je vous le dis : Moise est très motivé et veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari". Enfin, le père de famille est revenu sur les critiques à l'encontre de son fils en Italie et en Angleterre, notamment pour avoir organisé une fête chez lui pendant le confinement. Selon lui, il n'y aura plus d'erreur de jeunesse. D'ailleurs, Moise Kean sera bien entouré dans la capitale. "Je peux vous dire qu'il ne refera plus jamais cette bêtise. C'était une erreur de recevoir ses amis et une grosse bêtise de se filmer. Il a fait comme beaucoup qui n'avaient pas conscience de la gravité du Covid. Mais les erreurs servent aussi à grandir. On va s'organiser pour le surveiller et l'encadrer. Il y a déjà la famille bien sûr mais à Paris, on a plein d'amis et de la famille ivoirienne. On va vraiment faire attention à ne pas le laisser tomber dans les pièges de son âge. Moise n'est pas à Paris pour se divertir mais pour travailler ! Il n'en est qu'au début de sa carrière et il ne doit pas l'oublier".