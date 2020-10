PSG - Le père de Moise Kean veut qu'il retourne 'le plus tôt possible' en Italie

Arrivé lors des dernières heures du mercato à Paris en provenance d'Everton, sous la forme d'un prêt avec une potentielle option d'achat, Moise Kean (20 ans) a fait ses premiers pas à Nîmes vendredi dernier. L'Italien, qui est aussi entré en jeu face à Manchester United, n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Pour autant, son père rêve de le voir revenir "le plus tôt possible" en Italie.

"Ce que je veux, c'est que mon fils retourne jouer en Italie le plus tôt possible. Il a grandi ici. C’est ici qu’il est devenu ce qu'il est maintenant. C’est normal qu'il retourne dans son pays", a-t-il lâché dans Calcio in Pillole. "Cet été, alors qu'il y avait des rumeurs d’un retour à la Juventus de Moise, j'étais ravi et j'espérais qu'il reviendrait. Au final, ils ont préféré un autre joueur. Mais je suis convaincu que, tôt ou tard, nous le reverrons dans notre championnat."