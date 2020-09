PSG - Le petit point mercato de Thomas Tuchel

En conférence de presse ce samedi midi, Thomas Tuchel , l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est très brièvement confié sur le mercato estival des Rouge-et-Bleu, confirmant les recherches et les priorités de son club. "C'est toujours le même défi et le même objectif, d'avoir rapidement un groupe complet et prêt. On essaye tout. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, et d'un défenseur central ou d'un milieu. Il faut remplacer les joueurs perdus. L'effectif est de plus en plus petit aujourd'hui", a lancé le technicien allemand face aux journalistes.