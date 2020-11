PSG - Le plan de Leonardo pour prolonger Neymar et Mbappé

Le prochain mercato estival semble loin mais la plupart des dirigeants des plus grands clubs européen ont déjà prévu de passer faire un tour du côté du Paris Saint-Germain. En effet, Neymar et Mbappé attisent les convoitises et la situation actuelle des deux joueurs ne va pas arranger les choses. Les deux attaquants parisiens ont leur contrat qui se termine en juin 2022 et les dirigeants du PSG pourraient se retrouver obliger de les vendre cet été afin d'éviter de les voir partir libre un an plus tard. Pour éviter cela, Leonardo multiplie ces dernières semaines les discussions avec ses deux stars pour réussir à les convaincre de prolonger.

Si on sait que les moyens financiers du PSG sont colossaux, c'est sur la plan sportif que compte miser l'ancien dirigeant de l'AC Milan. Dans son édition du jour, Marca révèle que le Brésilien a fait savoir aux deux joueurs que les PSG fera partie des clubs dominants en Europe les prochaines années. Il a expliqué que le projet sportif du club de la capitale sera bien supérieur à ceux des autres écuries européennes et que c'est ici qu'ils auront l'opportunité de remporter la Ligue des champions et le Ballon d'or. Suffisant pour persuader les deux stars parisiennes de rester à Paris ?