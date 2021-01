PSG - Le point sur l'infirmerie avant le déplacement à Lorient sans Navas

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (2ème) se déplace du côté du Moustoir pour affronter Lorient (19ème) avec l'objectif de reprendre sa place de leader. Pour ça, Mauricio Pochettino devra composer sans Diallo et Verratti touchés par la covid-19. En plus de ces absences s'ajoutent celles de Marquinhos touché à l'adducteur, et qui reprendra la semaine prochaine en même temps qu'Herrera. Sorti sur blessure face à Montpellier, Navas souffre d'une contusion sterno-costale et est lui aussi forfait. Le gardien costaricain reprendra l'entraînement la semaine prochaine.