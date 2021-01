PSG - Le premier groupe de Pochettino pour défier l'ASSE, avec deux titis !

Voilà le premier groupe de Mauricio Pochettino ! L'entraîneur argentin, fraîchement arrivé dans la capitale, doit faire face à 9 absents pour la rencontre (dont Neymar) et mise donc sur des jeunes du centre de formation. En effet, en plus de Kays Ruiz, Timothé Pembélé et Bandiougou Fadiga, habitués aux groupes depuis le début de la saison, les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut ont été convoqués par le technicien dans ce groupe de 21 joueurs. On retrouve également Sarabia, Draxler, Di Maria ou encore Kylian Mbappé !

LE GROUPE DU PSG

Navas, Rico, Letellier - Dagba, Bakker, Pembélé, Marquinhos, Diallo, Kehrer - Herrera, Verratti, Gueye, Draxler, Ruiz, Michut, Simons, Fadiga - Sarabia, Kean, Di Maria, Mbappé.