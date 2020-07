PSG - Le PSG doit-il préserver ses stars face à l'OL ? La réponse de Verratti

Depuis la grosse blessure de Kylian Mbappé, contractée vendredi soir dernier en finale de la Coupe de France face aux Verts de Saint-Etienne, des voix s'élèvent pour appeler le Paris Saint-Germain à préserver certaines de ses stars lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais en vue du Final 8 de la Ligue des Champions. À la veille de cette affiche, en conférence de presse, Marco Verratti, le milieu de terrain des Rouge-et-Bleu, a mis fin à ce débat inutile.

"On joue au foot, les blessures, ça peut arriver. C’est normal, surtout avec ces quatre mois d’arrêt. On n'avait jamais vécu ça. Personne n'a peur, personne ne lèvera le pied. On joue un trophée. Tout le monde voudra être à 100%. Tous les joueurs donneront leur maximum pour remporter cette finale contre une grande équipe", a lancé le petit italien (20 matches joués en Ligue 1 cette saison, 5 passes décisives) devant les journalistes.