PSG - Le PSG en a marre des déclarations de Thomas Meunier

Thomas Meunier vit visiblement ses dernières semaines dans la capitale. En fin de contrat au mois de juin prochain, le latéral belge de 28 ans ne devrait pas prolonger l'aventure au PSG, quoi qu'il puisse en dire. C'est, du moins, ce qui est annoncé par nos confrères du Parisien ce mercredi. Contrairement à ses déclarations sur France 2 hier, où il expliquait avoir "l'ambition" de "rester au PSG" et que des discussions étaient en cours, le PSG aurait tiré un trait sur le joueur.

Selon le média régional, le Belge dispose d'une offre pour prolonger depuis... l'automne 2019 "aux conditions très avantageuses". Toutefois, le troisième de la dernière Coupe du Monde l'a toujours refusée, et le PSG n'imagine pas un revirement de situation. Les Parisiens n'iront donc pas dans une nouvelle formulation d'offre et l'ex-Brugeois ne souhaiterait pas, malgré ses dires, prolonger l'aventure. Alors que le divorce est acté, selon la source, on apprend aussi que le club pourrait attendre la fin de la crise sanitaire pour s'exprimer publiquement sur ce dossier. "Il n'est pas exclu qu'une fois la crise sanitaire un peu passée, le club de la capitale s'explique sur le cas Meunier dont les déclarations publiques finissent par agacer son employeur". En clair, le PSG n'apprécie plus du tout les sorties médiatiques de son futur ex-joueur, qui a pourtant toujours eu sa langue bien pendue...