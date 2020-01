PSG - Le quatrième maillot du PSG dévoilé

Le quatrième maillot du Paris Saint-Germain, dont le design avait fuité depuis plusieurs semaines, a été officiellement présenté en ce début de soirée. Ce maillot conçu par Jordan Brand est de couleur noire, avec trois bandes verticales bleu-blanc-rouge. Nicolas Batum et Bismack Biyombo, ailier et pivot de la franchise des Charlotte Hornets (NBA), propriété de Michael Jordan, ont participé à cette présentation. Les joueurs de Thomas Tuchel étrenneront ce nouveau maillot au Parc des Princes lors de la rencontre contre Montpellier, le 1er février prochain.

