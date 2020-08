PSG - Le retour de Juan Bernat se précise

Absent du groupe de Thomas Tuchel pour les deux finales de coupes nationales, contre St-Etienne et Lyon, Juan Bernat sera-t-il apte à tenir sa place contre l'Atalanta Bergame, dans huit jours en quart de finale de la Ligue des Champions ? La question est cruciale, alors que Layvin Kurzawa, touché à une cuisse, se dirige vers un forfait et que Mitchel Bakker n'a pas franchement rassuré dans son couloir, depuis le début de la préparation. Un souffle d'optimisme est diffusé par les pages du Parisien, qui rapporte que le latéral gauche espagnol s'est entraîné "sans problème apparent" lors de la reprise ce lundi, et qu'il devrait postuler à une place dans le onze qui affrontera Sochaux, mercredi, dans un ultime match de préparation avant le départ pour le Portugal (le final 8 de la C1 a lieu à Lisbonne). Il s'agira pour l'ancien bavarois de retrouver du rythme, lui qui n'a plus joué le moindre match depuis cinq mois...

Alors que l'incertitude règne sur le cas de Kylian Mbappé, victime d'une entorse de la cheville il y a dix jours, Mauro Icardi, Thiago Silva et Marquinhos, victimes d'alertes musculaires face à l'OL vendredi dernier, vont mieux.