PSG - Le staff médical fixe un objectif à Mbappé

Victime d'une entorse de la cheville gauche, il y a cinq jours face à St-Etienne, en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé sera-t-il rétabli pour le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, dans quinze jours ? C'est la question que tout le monde se pose au PSG, où on a d'abord estimé son absence à trois semaines. Car l'espoir demeure, en interne, et un objectif aurait d'ailleurs été secrètement défini pour le retour sur le pré du champion du Monde.

A en croire Le Parisien, le staff médical du PSG aimerait voir Mbappé reprendre la course lors du stage en Algarve, au Portugal. Tuchel et ses hommes s'y rendront à partir du 8 août, dans dix jours, pour préparer le final 8 de la Champions League. Celui-ci commencera quatre jours plus tard à Lisbonne...