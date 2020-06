PSG - Le transfert de Mauro Icardi raconté par Wanda Nara

Réputée sulfureuse de l'autre côté des Alpes, Wanda Nara est, pour le moment, plutôt discrète en France. En effet, la femme et agent de Mauro Icardi a rapidement trouvé un terrain d'entente avec le PSG pour poursuivre l'aventure et permettre au club parisien de baisser l'option d'achat fixée initialement avec l'Inter. Au cours d'un entretien pour Gente, la représentante est revenue sur les discussions avec Paris et la facilité des négociations. "Nous avions déjà donné notre parole, le club connaissait notre volonté de rester à Paris. Peut-être que le mérite a été de pouvoir finaliser la vente en pleine pandémie. À chaque fois que nous nous sommes assis pour négocier avec la direction, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, quels clubs lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas" a-t-elle déclaré.

Selon elle, gérer l'attaquant de 27 ans, auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, est très facile. "Je connais ses rêves et où il veut aller. C’est l’avantage de toutes ces années de confiance. Il y a des choses pour lesquelles je ne le consulte pas parce que je sais quelle sera sa réponse. On forme une bonne paire. C’est facile d’être l’agent de Mauro. Je ne dis pas que n’importe qui peut l’être parce que vous devez être au courant des questions techniques, des lois, des impôts. Mais c’est un joueur qui se vend tout seul. C’est facile d’accompagner la carrière d’un joueur comme ça."