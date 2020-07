PSG - Le très beau message du clan Mbappé à Loïc Perrin

Il y a une semaine, Loïc Perrin (34 ans), l'emblématique défenseur central et capitaine de l'AS Saint-Etienne, disputait le dernier match de sa riche carrière lors de la finale de la Coupe de la Ligue perdue face au Paris Saint-Germain (1-0, résumé et notes). Une dernière aux allures de cauchemar pour le désormais ex-joueur forézien, qui, outre la défaite de son équipe, a vu rouge à la demi-heure de jeu pour un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé, lourdement blessé à la cheville droite sur le coup. Cible des réseaux sociaux depuis cet épisode, Loïc Perrin a reçu un très beau message de soutien de la part de la famille de l'attaquant parisien.

En effet, selon France Bleu, Wilfried Mbappé, le père du numéro 7 parisien, a écrit à Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne, pour lui assurer que sa famille n'en voulait pas du tout à Loïc Perrin, et ce malgré le probable forfait de l'attaquant parisien pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. "Aucun membre de ma famille n'en veut à monsieur Perrin. C'est juste un malheureux accident d'une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. (…) Merci de le féliciter pour tout ce qu'il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui, mais nous garderons le meilleur", a ainsi écrit le papa de Kylian Mbappé. Classe !