PSG - Le verdict est tombé pour Alessandro Florenzi

Le match nul et vierge concédé sur la pelouse du Lille OSC (0-0, résumé et notes), hier soir dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1, a laissé de très grosses traces dans l'effectif du Paris Saint-Germain. En effet, pas moins de trois joueurs des Rouge-et-Bleu ont été blessés face aux Dogues, à savoir Presnel Kimpembe (ischio-jambiers de la cuisse droite), Layvin Kurzawa (ischio-jambiers de la cuisse droite) et Alessandro Florenzi (cheville).

Victime d'une entorse de la cheville gauche sur un tacle de son partenaire Thilo Kehrer, le latéral droit italien a passé des examens médicaux complémentaires ce lundi. Selon les informations dévoilées par le quotidien L'Equipe, l'international transalpin sera absent environ trois semaines et ne retrouvera donc les terrains que courant janvier. Toujours selon nos confrères, il faudra patienter jusqu'au milieu de la semaine pour en savoir plus concernant Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa.