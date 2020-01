PSG - Le verdict est tombé pour Dagba

Mercredi soir, lors du huitième de finale de Coupe de France face à Pau (0-2), Colin Dagba (21 ans) s'est blessé au genou. Le verdict vient de tomber pour le défenseur latéral droit du Paris Saint-Germain, et il n'est, comme fortement pressenti, pas bon. Les examens réalisés ce jeudi ont révélé une entorse du ligament interne, selon le communiqué médical publié par le club parisien. Colin Dagba sera donc écarté des pelouses entre quatre et cinq semaines et sera donc indisponible pour le match aller contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le 18 février prochain.

