PSG - Le vestiaire parisien en désaccord avec Tuchel

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi soir à Leipzig dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des champions. À quelques heures d'une rencontre importante pour la suite de l'aventure du PSG en coupe d'Europe, Le Parisien révèle qu'il y aurait des incompréhensions entre Thomas Tuchel et le vestiaire parisien.

Selon le quotidien, certains joueurs ne comprendraient notamment pas le replacement de Marquinhos au milieu et celui de Danilo en défense. Ce choix ne passerait pas auprès d'une partie de l'effectif qui voient le Brésilien plus utile dans la charnière centrale et l'ancien joueur de Porto plus productif dans son rôle de milieu de terrain. Comme depuis quelques temps, Thomas Tuchel semble une nouvelle fois jouer son avenir sur ce match.