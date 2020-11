PSG - Leonardo : 'C'est clair que Marquinhos est un défenseur central et Danilo un milieu défensif'

Leonardo (51 ans), le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a répondu aux questions des supporters des Rouge-et-Bleu sur les réseaux sociaux en ce mardi midi. Le dirigeant brésilien a notamment été invité à s'expliquer sur le recrutement de Danilo Pereira, arrivé pour jouer au milieu de terrain mais qui dépanne dans l'axe central défensif, ainsi que sur la situation de Marquinhos, défenseur central de formation mais très régulièrement aligné dans l'entrejeu par Thomas Tuchel.

"C'est clair que Marquinhos est un défenseur central et Danilo un milieu défensif, tout le même le sait, Tuchel aussi. Mais les entraîneurs font des choix. (...) Nous, on avait l'idée de prendre un milieu défensif. Marquinhos, depuis qu'il est arrivé en 2013, c'est le nouveau Thiago Silva. C'était l'idée qu'il soit le successeur. C'était naturel qu'il soit le nouveau capitaine, le nouveau défenseur central", a-t-il confié, et de conclure : "Pour le moment le coach fait ses choix".