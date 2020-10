PSG - Leonardo a tenté la piste Aït-Nouri

Le Paris Saint-Germain s'est montré plus actif que prévu dans les dernières heures de ce mercato estival et la liste des arrivées aurait pu s'agrandir. Selon Telefoot, en plus de Moise Kean, Danilo et Rafinha, la direction du PSG a essayé de passer devant Wolverhampton dans le dossier Rayan Aït-Nouri. Leonardo aurait pris contact vendredi dernier avec l'arrière gauche de 19 ans.

Malheureusement pour le club parisien il était déjà trop tard, le Franco-Algérien formé au SCO d'Angers s'apprêtait à s'engager avec les Wolves.