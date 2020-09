PSG - Leonardo agacé par la gestion de Kylian Mbappé

La bombe de la journée est tombée en début de soirée. Kylian Mbappé est positif au coronavirus et manquera le rendez-vous de l'équipe de France contre la Croatie demain ainsi que les matchs du PSG contre Lens et Marseille (10 et 14 septembre). Invité de l'émission radio L'After Foot, Leonardo, s'est montré particulièrement agacé par cette nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux avant qu'il ne soit prévenu. "Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif", indique le directeur sportif du club de la capitale. "Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça."

Le Brésilien a d'ailleurs affirmé qu'il avait appelé l'intéressé après avoir appris l'information. "Il est chez lui et on a appris", poursuit-il. "Tout le monde fait la morale au PSG. Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui gère. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire. (…) C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression. C’est inacceptable."