PSG - Leonardo clarifie la situation de Thomas Tuchel

Par le biais d'une foire aux questions diffusée sur Youtube, Leonardo (51 ans) a mis au clair la situation de Thomas Tuchel concernant son avenir.

"Le club doit apporter son soutien et aussi dire les choses. Tuchel on a eu une discussion au niveau médiatique, on a parlé en interne, et publiquement sur le mercato. On respecte son opinion mais on a dit après que ça ne nous avait pas plu. On l'a dit, ça arrive. Tout le monde sait tout, la situation est claire pour tout le monde. En interne on a jamais pensé à changer Tuchel. On a jamais appelé personne. Jamais. Ca n'existe pas. Il y a des gens qui parlent. Le rôle d'entraîneur du PSG est un rôle dont les gens ont envie mais le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel", a confié le Brésilien.