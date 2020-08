PSG - Leonardo confirme le bonheur de Neymar à Paris

Depuis quelques mois maintenant, Neymar est différent, beaucoup plus heureux à Paris et proche de ses coéquipiers. Pleinement intégré au groupe et fédérateur, le Brésilien est l'un des ambianceurs du vestiaire parisien et tout le monde l'a remarqué. Finalement très heureux dans la capitale, le Ney semble épanoui au sein des Rouge-et-Bleu et Leonardo, le directeur sportif, l'a remarqué.

"Neymar est vraiment très engagé, complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif. Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence" a-t-il déclaré à l'AFP, relayé par la RTBF. Ces derniers jours, sur son site officiel, Neymar avait confirmé ce bien-être : "Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille qui partage ce grand objectif que nous avons devant nous". De bonne augure pour la Ligue des Champions ?