PSG - Leonardo détaille ses plans pour le mercato

Très bavard sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a dévoilé ses axes de travail pour ce mois de mercato. Le directeur sportif parisien a tenu à se montrer réaliste sur les possibilités économiques, en évitant de vendre du rêve aux supporters. "Il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer avec la pandémie. Tous les clubs ont besoin de vendre avant d'acheter. Et il y a un fair-play financier qui t'interdit de mettre plus d'argent. Le PSG vit la même situation. On a besoin de vendre des joueurs, c'est vrai. Ce n'est pas facile parce que personne achète. Chaque club a fait un investissement, nous avons fait Icardi. C'est un grand investissement sur un attaquant. Maintenant, il faudra être créatif."

Leonardo a ensuite réagi aux propos de Kylian Mbappé, qui a demandé des recrues ce matin au cours d'un entretien pour Téléfoot. "Si Kylian dit ça, c'est qu'il sait qu'on pense la même chose. Le PSG est toujours ambitieux. il y a des situations évidentes ou il faut faire avec. Avant de faire un pas, on doit voir comment on le fait. C'est millimétré, il y a des postes où on a besoin comme l'arrière droit."