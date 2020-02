PSG - Leonardo est positif concernant les dossiers Kouassi et Aouchiche

Le mercato terminé, la vie reprend son train habituel du côté du Paris Saint-Germain. Malgré des dossiers très chauds concernant Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, le seul mouvement intervenu cet hiver dans la capitale est le prêt de Moussa Sissako au Standard de Liège. Malgré la fermeture du marché des transferts (dans la majorité des pays européens, ndlr), les dirigeants parisiens ont encore du pain sur la planche. La priorité est désormais la reprise des négociations avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche concernant la signature, ou non, de leur premier contrat professionnel à Paris.

Vendredi, alors qu'il a annoncé la fin du mercato parisien, Leonardo en a profité pour évoquer les cas des deux titis. Pour Goal.com, le directeur sportif parisien a eu des mots rassurants, bien plus optimistes que ceux utilisés il y a quelques jours. "Je pense que les rapports avec eux et leur entourage sont positifs. Honnêtement, on voulait attendre la fin du mercato aussi" a-t-il glissé. Pour rappel, les deux joueurs de 17 ans seront en fin de contrat aspirant en juin prochain.