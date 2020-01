PSG - Leonardo et l'option d'achat pour Mauro Icardi

Leonardo, de passage devant la presse hier soir, a évoqué l'avenir de Mauro Icardi. Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat fixée à 70 millions d'euros, l'attaquant argentin de 26 ans réussit une première partie de saison prometteuse avec 17 buts inscrits en 22 matchs. Mais pour le moment, le directeur sportif du PSG ne compte pas se presser pour conserver le goleador.

"On a le temps, l'option existe et est écrite. On a le bon timing, on a beaucoup de choses à faire et la chose importante maintenant, et même si le mercato est ouvert, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses positives, cela se voit qu'on y croit même si j'ai toujours dit, et je le répète, que ce n'est pas l'année où on va gagner la Champions League" clame Leonardo.