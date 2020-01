PSG - Leonardo fait un point sur les situations de Kouassi et Aouchiche

Très bavard hier soir, après la victoire à l'arrachée du PSG à Lorient (1-0), Leonardo a répondu à tous les sujets. S'il a ouvert la porte à un départ d'Edinson Cavani et démenti les offres pour Kurzawa, le directeur sportif parisien a aussi fait un point sur les négociations avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux titis parisiens. Les deux jeunes joueurs de 17 ans ont déjà eu l'opportunité d'évoluer avec le groupe pro cette saison et ne sont toujours pas sous contrat pro...

"On doit arriver au bout (NDLR : des négociations). On a une politique qui est peut-être différente par rapport aux autres (NDLR : l'ancienne direction sportive). On a fait jouer des jeunes à qui il reste six mois de contrat, des joueurs pas encore majeurs. Ensuite ils sont là à dire : 'Je pars, je pars pas'. On a tout fait pour ces joueurs-là. Maintenant la décision est entre leurs mains" explique Leonardo. "Ensuite il faut savoir qui veut vraiment rester à Paris. Pour eux ça y ressemble, mais on n'a encore rien formalisé. Il y a encore des doutes (NDLR : de leur côté) mais pour rester au PSG, tu ne dois pas avoir de doutes. De notre côté, on a tout fait. Tanguy a joué en Ligue des Champions, et Adil en Ligue 1 parce qu'on croit en eux mais avec le risque de les perdre dans six mois. On a une ligne claire : les meilleurs jouent, et c'était leur cas". Le Brésilien pointe aussi le règlement de la LFP, qui limite la durée du premier contrat pro à 3 ans. "Il existe un règlement qui n'aide pas trop, puisque on est obligés de faire signer des contrats de trois ans (NDLR : la durée du premier contrat professionnel), rappelle le dirigeant du PSG. Mais le règlement doit changer. Car on doit avoir la possibilité d'avoir un projet plus long, et trois ans c'est presque rien".