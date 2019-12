PSG - Leonardo ne compte pas faire de folie sur le mercato d'hiver mais...

Interrogé par RMC Sport, en marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Leonardo a évoqué, au micro de RMC Sport, le mercato hivernal parisien. Le directeur sportif parisien ne compte pas faire de folies durant le mois de janvier, mais reste à l'affût des opportunités.

"Honnêtement, je pense que l'on a une équipe très complète, un effectif qui a un peu tout: les jeunes, les plus âgés et même les joueurs qui sont arrivés cette année. Je pense que c'est une équipe très complète. On n'a pas d'urgence, ni de besoin. Le mercato de janvier, on l'appelle le mercato de réparation. Je pense que l'on n'a pas trop à réparer, mais on va regarder les opportunités et on va voir comment cela se passe" a-t-il déclaré.