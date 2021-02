PSG - Leonardo ouvre la porte à une prolongation de... Julian Draxler !

Alors que le Paris Saint-Germain doit faire face aux fins de contrat d'Angel Di Maria et de Juan Bernat cet été, Leonardo semble plutôt serein sur ces dossiers. En effet, le directeur sportif du PSG a profité de son entretien avec France Bleu Paris pour dévoiler les avancées avec les deux gauchers : "Il faut qu’on voit également pour Di Maria et pour Bernat. L’idée, c’est d’aller au bout le plus vite possible. On a l'intention de les renouveler tous les quatre". Si les deux hommes doivent passer par la case prolongation, au même titre que Neymar et potentiellement Mbappé, le PSG pourrait offrir un nouveau contrat à un dernier joueur !

Ainsi, Leonardo réfléchit à présenter un bail à Julian Draxler, pourtant poussé vers la sortie depuis plusieurs mois. L'Allemand de 27 ans, qui retrouve du temps de jeu avec Pochettino, est considéré comme un joueur important par le dirigeant brésilien. "Draxler est en fin de contrat. On va voir la situation. je pense qu’il faut le garder, il a eu moins d'opportunités pour partir, mais il est important dans le club. On va voir comment ça va se finir, sa situation". Une bonne idée ?