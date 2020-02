PSG - Leonardo prend la défense de Mbappé mais...

Au micro de Canal+ hier, Leonardo avait de nombreux messages à faire passer. Le directeur sportif du PSG est notamment revenu sur la sortie furieuse de Kylian Mbappé face à Montpellier la semaine passée et les critiques autour du Français. S'il assure que cet événement va être réglé en interne, le DS refuse de voir passer les insultes à l'encontre de son joueur.

"Mbappé, j'ai même entendu des choses au niveau personnel sur lui et, ça, ça me gêne. Si un joueur sort du terrain énervé et est en discussions avec l'entraîneur, OK, c'est une faute, on en parle en interne mais on va régler ça. Après, dire que c'est un enfant gâté ou ci ou ça, je ne l'accepte pas. Parce que c'est une personne adorable, une personne elle aussi très engagée et c'est un joueur fantastique" a-t-il déclaré.