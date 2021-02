PSG - Leonardo prend la défense de Neymar et de son hygiène de vie

Leonardo prend la défense de Neymar ! Au cours de son entretien fleuve pour France Bleu Paris, le directeur sportif du PSG a tenu à défendre le numéro 10 parisien des rumeurs concernant son hygiène de vie douteuse. Les critiques sont notamment revenues sur le devant de la scène après sa dernière blessures aux adducteurs, qui lui a fait rater le déplacement à Barcelone.

"Ça me gêne un peu. J'ai entendu de tout. Il s'est blessé. Beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG. Il y a eu des remarques sur son hygiène de vie tout ça. Ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir ! S'il s'est blessé à cause de l'hygiène de vie, alors qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Personne ne sort ! Neymar, on sait sa vie, son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement, l'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable, on n'a rien à dire par rapport à son engagement, à son intérêt. Il est dedans, et c'est important. Ce qu'on dit sur son hygiène de vie ce sont des lieux communs. Ce n'est pas juste. Neymar a été très engagé, il nous a beaucoup donné et il va continuer à le faire", a-t-il lâché.