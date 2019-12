PSG - Leonardo répond à Le Graët pour la participation de Mbappé aux JO 2020

Au micro de RMC Sport, Leonardo a évoqué la possibilité de voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques 2020. Visiblement, le directeur sportif parisien ne semble pas vraiment emballé par cette idée, même s'il discutera avec Noël Le Graët, le président de la FFF, de cette hypothèse.

"On doit bien gérer notre joueur, protéger notre joueur, et ne pas l'exposer. Un joueur comme Mbappé doit être protégé et défendu. Il a besoin de son repos, on va parler doucement (avec la FFF) mais on va considérer tous les aspects" a déclaré le directeur sportif. Alors que l'attaquant parisien doit déjà disputer l'Euro (12 juin-12 juillet), les JO débuteraient 10 jours plus tard (23 juillet-8 août). "On a un rapport direct et clair avec la Fédération et avec le président (Noël) Le Graët, c'est sûr qu'on va parler de ça. C'est toujours difficile. Aujourd'hui le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison, là les joueurs sont vraiment chargés. On voit les blessures".